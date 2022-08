“Ik word ongemakkelijk als iemand vraagt wat ik doe, ik weet het zelf ook niet”: waarom Joost Klein de perfecte popster van nu is

Muziek “Ik zweet mij kapot”: zo transfor­meer­de Stromae tot gespierde ‘bodybuil­der’ voor zijn nieuwe videoclip

Eind juli bracht Stromae (37) een nummer, inclusief bijpassende videoclip, uit met Camila Cabello (25). In de clip zagen we onze nationale trots ook met een totaal andere look. Denk: een blote bast en lange haren. In een nieuwe video onthult Paul Van Haver, de echte naam van de zanger, nu het geheim achter zijn transformatie.

20 augustus