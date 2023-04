“Ik wil de nieuwe generatie een duw in de rug geven, want veel oefenen alleen volstaat niet”: Coely wordt coach in ‘The Voice Kids’

Muziek Florence Welch van Florence + The Machine teaset nieuwe muziek als zeemeermin in bad

Zangeres Florence Welch (36) heeft iets met zeemeerminnen. De frontvrouw van de Britse band Florence + The Machine deelt op haar Instagram een video van zichzelf als zeemeermin in bad. Zo wil ze het nieuwe album van de band, ‘Dance Fever’ teasen. Het is zeker niet de eerste keer dat de zangeres zich verkleed als het mythische figuur. In de videoclip van ‘Spectrum (Say My Name)’ was ze ook al te zien als zeemeermin. En tijdens een interview met ‘Elle Magazine’ zong ze het nummer ‘Part of Your World’ van de Disney-film ‘De kleine zeemeermin’.