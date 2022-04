“Ik werd zot van verdriet”: Rocco Granata (83) over nieuwe single, drie jaar na zijn afscheid

Toen Rocco 80 werd, vierde hij dat met zijn jubileumalbum ‘Ik deed mijn best’. De zanger, die al acht jaar niet meer optreedt, wilde al de tijd die hem nog restte doorbrengen aan de zijde van zijn grote liefde en muze. Rosie, met wie hij 51 jaar gelukkig getrouwd was, stierf echter amper een jaar later aan een slepende ziekte.

“Haar dood was een zware klap voor mij, want ik dacht dat we samen zouden kunnen genieten van de nazomer van ons leven”, aldus Rocco. “Ik had daar echt naar uitgekeken. Het verdriet om haar heengaan was zo groot, dat ik niks meer deed of kon. Ik probeerde wel mijn best te doen en mijn kinderen vingen me goed op, maar ik zat vooral heel triest en veel alleen thuis. Mijn plezier was weg. Ik werd zot van verdriet.”

Opgewekte deuntjes

Op de lastigste momenten kroop Rocco achter zijn piano. Om wat te tokkelen. “Maar ik merkte al snel dat ik enkel daar mijn somberheid even kon vergeten. Mijn hart bleek nog steeds muziek te pompen. Het gebeurde zelfs dat ik van een liedje droomde en ‘s morgens bij het ontwaken de melodie snel noteerde. Mijn liefde voor muziek leek voor mij nog het enige wat er overbleef. En zo gebeurde het dat ik tijdens het improviseren af en toe iets nieuws componeerde. Ondanks mijn verdriet klonk dat niet somber of melancholisch, maar waren dat opgewekte deuntjes in mijn typische Rocco-stijl. Toen ik die probeersels ook eens aan anderen liet horen, vonden ze dat ze mijn typische lach, die in al mijn liedjes doorschemert, toch nog konden horen. Dat vond ik een groot compliment. En dat klopt ook. Vroeger zong ik altijd met een vol en vrolijk hart. Als ik nu muziek maak, is dat nog steeds zo. Dan vergeet ik eventjes alles en dus ook de pijn, dat Rosie er niet meer is. Muziek is mijn medicijn en helpt me om een blijer mens te zijn. Al is dat vaak maar voor even.”

Opnieuw goesting

Rocco besloot de opnamen niet in zijn schuif te laten liggen. En zo is ‘Musica Retro’ zijn eerste single in drie jaar geworden en nu beschikbaar op Spotify en andere streamingplatformen. “Het is een oorwurm die blijft hangen, in mijn typische Rocco-stijl. De Italiaanse tekst gaat over mijn eeuwige liefde voor muziek en wat ik al allemaal heb meegemaakt. Naast ‘Musica Retro’ heb ik nog een paar nieuwe nummers klaar. Ik voel opnieuw de goesting om die ook nog af te werken en in de loop van 2022 uit te brengen. Vroeger dook ik in de studio om een album met 12 of 14 nummers in te blikken en nadien uit te brengen. Vandaag is de muziekwereld helemaal veranderd en ik moet mee met mijn tijd. Ik zet mijn muziek voortaan dus ook op Spotify, wanneer het klaar is of wanneer ik dat wil.”

Geen optredens

Optreden met zijn nieuwe muziek ziet Rocco voorlopig niet meer zitten. “Dat hoeft ook niet meer. Ik breng deze nummers niet uit voor het geld of om nog eens een hit te scoren. Ik doe dat enkel omdat ik graag muziek maak en omdat dit voor mij een welgekomen afleiding is. En een opsteker, want de positieve reacties doen me helemaal opfleuren. Ze maken me levendiger en zelfs weer wat blij. Maar op een podium staan of op tv optreden? Nee, dat heb ik gehad. Dat kost me te veel energie en daar ontbreekt me de lach voor. Al weet je natuurlijk nooit wat de toekomst brengt en of ik me altijd zo triest zal blijven voelen.”

Volledig scherm Rocco en zijn vrouw Rosie in 2009. © Reporters