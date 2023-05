“Ik vind mijn eerste plaat te braaf. Het was nog te veel K3": Karen Damen staat na zeven jaar weer op het podium

MuziekEen vuurdoop voor 300.000 mensen. Met zang en haar eerste stapjes in het cabaret. Karen Damen versierde naast een rol in de telenovelle van Camille ook een plaatsje op het podia van de ‘Parkies’. Negentien shows als voorsmaakje op haar theatertour deze winter. “Ik vertel anekdotes die nog nooit in uw gazet stonden.”

De podia zijn bekend. Meer dan 130 optredens in parken van Edegem tot Knokke-Heist. Vorig jaar lokten de gratis ‘Parkies’-concerten meer dan 300.000 bezoekers. Met de nieuwbakken ster Gustaph, Gunther Neefs en Margriet Hermans, mikken de organisatoren opnieuw op dat cijfer. En dan zeker bij die ene naam.

Karen Damen stond, exact deze maand, zeven jaar geleden, voor het laatst op het podium met K3 en vond sindsdien via tal van programma’s haar weg naar televisie. Maar bestijgt op 3 juli voor het eerst weer het podium. Als zangeres én gewapend met grappen en anekdotes. Een formule waarmee ze in december ook naar culturele centra trekt. “Mijn theatertour is nog niet volledig klaar", klinkt het. “Maar ik ga voor het eerst wel dingen uit die show uitproberen. Het wordt nog geen comedy of cabaret. Ik zing nummers van Amy McDonald en Nena. Al worden nu vooral de bindteksten geoefend.”

Urbanus werd destijds als komiek uit bindteksten geboren. Bij Damen ligt het anders. “Soms denk ik dat ik alles al heb verteld, maar bij gesprekken met vriendinnen, blijkt vaak dat iedereen niet alles weet. Ik zie mezelf niet als comédienne of cabaretière. Maar ga in de eerste plaats anekdotes vertellen. En een deel daarvan heeft nog nooit in de gazet gestaan.”

Maar vooral. Zonder stress. “Ik ben nog niet zenuwachtig", zegt ze. Al kriebelt het wel. In december wacht een toer langsheen culturele centra. Een show waar nog naarstig wordt aan gewerkt. “Hugo Van Laere (scenarist van onder meer ‘Lisa’, ‘David’ en ‘Sara’) en acteur Benjamin Van Tourhout zijn nog volop aan het schrijven”, aldus de artieste. “Ik heb heel veel uren met hen gepraat. En tijdens die gesprekken kwamen heel veel verhalen boven. We overleggen volop. ‘Wordt het dit? Wordt het dat?’ Helemaal zijn we er nog niet uit, maar voorlopig weet ik het nog niet.”

Dat geldt ook voor de eerste grappen op de Parkies. Damen repeteerde niet voor vrienden of familie. Maar stoomde zich in stilte wel klaar voor een andere job. Na ‘Vanessa’ in Familie wacht haar weldra ook een rol in de telenovelle rond ‘Camille’. “Ik zal daarin te zien zijn als mama van een klasgenootje van Camille”, klinkt het aarzelend. “De opnames starten vermoedelijk deze zomer, maar zijn te combineren met mijn draaidagen bij ‘Familie’. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt.”

De muzikale plannen zijn vager. ‘The TopGuns’, een nieuwe band van Anthony en John Miles Jr delen de affiche op de Parkies. Maar het aangekondigde tweede album gaat even in de ijskast. “Ik was tevreden over die eerste plaat, maar nu vind ik ze te braaf. Ik denk dat ik nog teveel K3 dacht. Volgende keer mag het allemaal wilder.” lacht)

