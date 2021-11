"Ik schrijf de beste nummers als ik me kl*te voel": Adele brengt album over scheiding en eenzaamheid

Naar geen enkel album is de voorbije maanden zo reikhalzend uitgekeken als naar de nieuwste worp van Adele. Logisch, haar meest recente plaat ‘25' is al zes jaar oud en even zag het er zelfs naar uit dat de koningin van de powerballades haar muziekcarrière definitief zou opbergen. Met een geschat vermogen van zo’n 168 miljoen euro is rentenieren dan ook geen utopie. De zangeres - die in eerdere interviews al toegaf dat ze de beste nummers schrijft wanneer ze zich “klote” voelt - kroop echter weer in de pen na haar recente scheiding met echtgenoot Simon Konecki. De twee waren zo’n negen jaar een koppel en een dik jaar getrouwd, maar daarna was de liefde op. “Ik hou nog van hem, maar ik was niet meer verliefd. Niet meer gelukkig ook, ik ploeterde gewoon verder”, biechtte ze onlangs op tijdens een gesprek met Oprah Winfrey.