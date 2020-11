"Ik denk dat we vrienden voor het leven zijn geworden": Angèle tussen wereldsterren tijdens concert Dua Lipa

Het zou haar jaar worden. Prinses van de MIA's in Vlaanderen, koningin van tegenhanger NRJ-awards in Wallonië. Maar terwijl haar muzikale collega's zich te pletter vlogen tegen de gesloten deuren van concertzalen, spreidde zij alsnog de vleugels. Angèle Van Laeken werd eerder dit jaar persoonlijk door Lady Gaga (34) uitgenodigd voor een performance tijdens haar coronabenefiet 'One World: Together at home' en werd door modehuis Chanel zo charmant bevonden dat ze prompt als nieuw gezicht in de armen werd gesloten.