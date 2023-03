"Iedereen heeft z'n agenda omgegooid": 35 artiesten zingen mee op benefietsingle voor slachtoffers aardbeving

Muziek Jaap Reesema vond tussen de opvoeding van drie zonen tijd voor debuutal­bum: “Muziek maken en toch elke ochtend aan de school­poort staan, zo hou ik het vol”

Doorgebroken onder de vleugels van Regi, nu klaar om uit te vliegen. Jaap Reesema (38), die binnenkort in het nieuwe seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’ te zien is, lost zijn debuutalbum ‘Als je voor me staat’. Een ode aan zijn grote liefde, Kim Kötter (40): presentatrice in Nederland en moeder van hun drie zonen. Al tien jaar vormen ze een bekend gezin in Nederland. “Maar wij zijn niet zo spannend als de familie Hazes hoor”, lacht de noorderbuur in een gesprek over zijn Nederlandstalige debuutplaat en zijn rol als vader. “Soms is het met drie jongetjes een gekkenhuis, maar gelukkig hebben we een goeie oppas.”