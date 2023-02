Ian Thomas maakt comeback met zijn Nederlandstalige single 'Blind’

MUZIEK Good Shape maakt comeback op jubileume­di­tie ‘I love the 90’s’

Ze gaven vorig jaar een concert voor ‘Tien Om Te Zien’ en ook dit jaar kruipt de nostalgische boyband, Good Shape, nog eens het podium op. Op zaterdag 22 april 2023 vieren de originele bandleden, Koen De Beir, David Cantré en Geert De Meyer en nieuwbakken David Bruylandt de vijftiende verjaardag van ‘I love the 90’s – The party’ in de Hasseltse Trixxo Arena. “De goesting is gigantisch, we hebben het publiek keihard gemist”, klinkt het bij de mannen.

1 februari