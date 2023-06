Ian Thomas breekt met zijn turbulente verleden: “Ik ben geen product meer dat gewoon een tekst inzingt”

MuziekOp z’n veertiende veroverde hij ons land met zijn versie van ‘Baby’, maar de daaropvolgende veroveringstocht in Amerika draaide op een grote teleurstelling uit. Nu is Ian Thomas (26) - na een zelfopgelegde rustpauze - terug met nieuwe Nederlandstalige popmuziek. De Vlaamse zanger staat sterker in zijn schoenen dan ooit. In een openhartig interview vertelt hij over de zware pesterijen die hij moest ondergaan, legt hij uit wat er in Amerika misliep en blikt hij vooruit naar de toekomst. “Ik trad in de USA op voor 50.000 man, maar toen liep alles mis.”