‘I Promised Myself’-zanger Nick Kamen (59) overleden

De zanger werd vooral bekend door een reclamefilmpje voor Levi’s jeans uit 1985. In de clip is te zien hoe Kamen zich in een wasserette volledig uitkleedt, op een witte boxershort na, terwijl enkele vrouwen toekijken. De reclame, met als soundtrack het nummer ‘I Heard It Through The Grapevine’ van Marvin Gaye, was niet alleen goed voor een stijging in de verkoopcijfers, maar zorgde er ook voor dat Kamen werd uitgeroepen tot sekssymbool. Ook wereldster Madonna was fan van de video. Zij vertelde na het zien van de reclame aan BBC dat ze helemaal weg was van Kamen’s charisma en wondermooie stem.

Niet veel later contacteerde ze hem met de vraag of hij het zag zitten om met haar samen te werken. De twee schreven de hit ‘Each Time You Break My Heart’, waarop Madonna te horen is als achtergrondzangeres. De volgende hit van Kamen, ‘Loving You is Sweeter Than Ever’ kende niet zoveel succes en bleef op plaats 16 in de UK singlelijst steken, in Italië werd het nummer wel een nummer een-hit.

In 1990 schreef hij zijn bekendste hit ‘I Promise Myself’ die op nummer één in de Oostenrijkse en Zwitserse hitlijsten terecht kwam. Bij ons stond het lied 21 weken lang op de vijfde plaats in de Ultratop 50. Het nummer werd ook gecoverd door de popband Dead or Alive (‘You Spin Me Round’) en de Zweedse dj Basshunter (‘All I Ever Wanted’).

Nadat het nieuws woensdagmiddag bekend geraakte, betuigden verschillende artiesten hun medeleven. “We nemen afscheid van de mooiste en liefste man die er ooit was, rust in vrede Nick”, schreef Boy George op zijn Instagram.

“Ik verneem zojuist dat Nick Kamen overleden is. Hij was een van de liefste personen die ik ooit ontmoet heb, daarnaast was hij ook een vriend van mijn dochter en mijn ex-vrouw. We gaan je ontzettend missen. Rust in vrede Nick”, zet Duran Duran bandlid John Taylor.

Madonna, die nauw samenwerkte met Kamen, reageerde nog niet op zijn overlijden.

