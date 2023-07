Hugo Sigal staat met eerste solosingle ‘Het leven’ op nummer 1 op iTunes

Muziek “Te zot voor woorden”: het straffe levensver­haal van Kenny B, die met Niels Destadsba­der hit scoort in Suriname

Met ‘Liefs voor later’ doet Niels Destadsbader (34) een gooi naar ‘Zomerhit’-succes. Het nummer staat nu al op nummer 1 in Suriname dankzij Kenny B. (61). De man - echte naam Kenneth Bron - is een superster in zijn geboorteland. Hij rijgt er de hits aan elkaar, maar jaren geleden moest hij wel vluchten naar Nederland, waar hij eerst in een asielcentrum terecht kwam. Pas na een omweg kwam hij in de hitparade terecht. Dit is zijn levensverhaal.