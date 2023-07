Hugo Sigal brengt over twee weken zijn allereerste solosingle uit: “Een eerbetoon aan ons Nicole”

‘Het Leven’. Zo zal de allereerste solosingle van Hugo heten. En het is een nummer dat volledig op zijn lijf geschreven is. “Het leven kan soms heel hard zijn. Je moet afscheid nemen van mensen van wie je houdt. Maar ondanks alle tegenslagen moet je toch naar de toekomst kijken. De herinneringen levendig houden, maar ook genieten van het leven. Hoe moeilijk dat het soms is. Het is dus een autobiografisch nummer, maar wel met een positieve boodschap. Vandaar ook dat we voor een uptemponummer hebben gekozen.”

Zonder Nicole

De zanger is heel benieuwd naar de reacties van het publiek en hoopt het deze zomer veel te mogen spelen, ook in de verschillende muziekshows op televisie. “Het zal heel raar zijn om zonder Nicole voor een publiek te zingen, maar ik heb geen schrik.” Zijn artiestennaam is alvast gewoon Hugo. “Maar in de O staat er wel ‘&N’, een mooie verwijzing naar mijn Nicole. Sowieso is ze altijd bij mij, ik draag nog steeds een ketting met haar assen erin.” Daarnaast is het ook de bedoeling hij op termijn meerdere nummers uitbrengt als solo-artiest.

Kracht om door te gaan

Hugo zit ook nog boordevol acteerplannen. Vanaf 13 september is hij te zien in de musical Red Star Line van Studio 100 en vanaf half december is hij master of ceremony in de Winterrevue. “Werk genoeg dus, maar dat vind ik niet erg. Beter zo dan dat ik thuis zit weg te kwijnen. Dit helpt me enorm in mijn verwerkingsproces, maar er zijn nog dagen dat ik ween. Maar Nicole geeft me van hierboven de kracht om door te gaan.”

KIJK. Hugo Sigal vertelde bij Showbits al dat hij aan nieuwe muziek werkte

LEES OOK: