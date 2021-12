Hugo Matthysen stopt met The Clement Peerens Explosition

Geboren in ‘Het Leugenpaleis’, maar zwaar uit de hand gelopen als Vlaamse popsensatie: binnenkort is Clement Peerens niet meer. Hugo Matthysen geeft er de brui aan - “Waarom? Daar hebt gij geen zaken mee.” - en ook zijn trouwe kompanen Ronny Mosuse (personage Sylvain Aertbeliën) en Aram van Ballaert (Lady Dave) volgen zijn voorbeeld. Aanvankelijk zat Bart Peeters in de band, maar wegens gehoorproblemen moest die zijn alter ego Vettige Swa al eerder opbergen. Of toch, als we Clement Peerens moeten geloven, dan zit Vettige Swa in een Thaise gevangenis.