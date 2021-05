Hooverphonic vertrekt bijna naar Songfestival: "Zelfs als het niets wordt, is dat geen ramp. Kijk maar naar Clouseau"

Vijftien jaar was het al geleden dat Geike Arnaert (41) vocaal haar stempel drukte op een album van Hooverphonic. Anderhalf decennium na 'The President of the LSD Golf Club' is er 'Hidden Stories'. Vintage Hooverphonic, met volgens velen de meest iconische zangeres. Bassist en bezieler Alex Callier (48) is een tevreden man. "De stem van Geike past perfect in ons muzikaal universum. Ons nieuw album bestaat uit tien planeten, met elk een eigen identiteit. Geike is de zon die de planeten verbindt. Hoewel we aanvankelijk wel wat stress hadden om opnieuw samen een album te maken, bleek vanaf de eerste seconde dat de magie tussen ons nog steeds intact is. Wat wij hebben, da's uniek."