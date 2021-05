Hooverphonic verdedigt Belgische eer op songfestival: "Onze underdogpositie kan misschien nog verrassen"

Muziek"Ons nieuw album is een universum met tien planeten, met elk een eigen identiteit. Geike is de zon die de planeten verbindt." Enkele maanden na de reünie van The Magnificent Three is hun nieuwe album er. 'Hidden Stories' belooft vintage Hooverphonic, single 'The Wrong Place' over twee weken een mogelijke overwinning op het Songfestival. "Ik vind dat we niets moeten bewijzen. Dit is een song waar wij als band sterk in geloven, en dat is het enige wat telt. En zelfs als het niets wordt, is dat geen ramp. Kijk maar naar Clouseau."