Hooverphonic stopt samenwerking met Luka en haalt Geike Arnaert terug aan boord

MuziekVerrassing van jewelste in het Vlaamse muzieklandschap: Hooverphonic gaat opnieuw samenwerken met Geike Arnaert, de zangeres waarmee de groep monsterhit ‘Mad About You’ uitbracht. Dat betekent dat de samenwerking met Luka Cruysberghs (19) na 2,5 jaar stopgezet wordt. “The Magnificent Three are back”, meldt de band in een persbericht.

“We zijn elkaar tegengekomen. We zijn beginnen babbelen. We hadden alle drie terug goesting om samen te werken, dus we hadden het gevoel dat we dit moesten doen. Het is nog altijd de core Hooverphonic, die voor heel veel mensen synoniem staat met de band. Zo simpel is het”, verduidelijkt het trio in een persbericht.

“Het zaadje is niet zo lang geleden geplant”, aldus Alex. “Geike belde me over iets praktisch. Het gesprek was heel joviaal. Ik vertelde haar dat we bezig waren met de voorbereidingen van de twintigste verjaardag van ‘The Magnificent Tree’ en opeens bleek dat we zin hadden om terug samen te werken. De split in 2008 was zeker niet vijandig, al werd dat hier en daar geopperd. Wij vonden het erg jammer dat ze de band verliet. Geike wilde een soloplaat maken, en kon dat niet combineren met de fulltime job bij de band.”

Voor Geike voelt de onverwachte terugkeer als thuiskomen: “We wilden samen de twintigste verjaardag van de plaat vieren. Gewoon erover praten, riep al heel veel fijne herinneringen op. Het is een vreemde sensatie. Ik stap er met heel veel plezier terug in. Hoe de fans gaan reageren, weet ik niet. Maar het voelt echt goed voor mezelf. Ik ga opnieuw mijn eigen verhaal leggen in de nummers.”

Bitterzoet voor Luka

Hooverphonic heeft al heel wat zangeressen de revue zien passeren. Eerst waren er Esther Lybeert, Liesje Sadonius en Kyoko Baertsoen, die allen bij de groep zongen voor die doorbrak. De bekendste stem zal echter altijd Geike Arnaert blijven, die Hooverphonic mee in de hitlijsten deed belanden. Zij stapte in 2008 uit de band om zich te concentreren op soloprojecten, en werd vervangen door Noémie Wolfs. Zij bleef tot 2015 en verliet toen de groep wegens meningsverschillen met Callier.

Volledig scherm Hooverphonic met Geike Arnaert tijdens hun eerste samenwerking. © Willy Vandeperre voor Universal

Vervolgens werd in 2018 Luka Cruysberghs, winnares van ‘The Voice Van Vlaanderen’ in 2017, aan boord gehaald. Die samenwerking wordt nu echter stopgezet. “Het is natuurlijk een beetje bitterzoet voor Luka. Ze is een uitstekende zangeres, zonder enige twijfel. We hebben met Luka drie geweldige jaren gehad. Maar onze samenwerking stopt hier. We hebben door Europa en de Verenigde Staten gereisd, en we hebben samen veel memorabele momenten beleefd. We blijven haar met heel ons hart steunen. Ze krijgt een solosingle van Universal en als Luka dat wil, zal ik haar uiteraard ook solo blijven begeleiden.”

Of Geike dan in de plaats van Luka meegaat naar het Songfestival volgend jaar, is nog niet duidelijk.

‘Mad About You’

Vanavond om middernacht brengt de groep ‘Mad About You’ nog eens uit, voor de gelegenheid in een nieuw jasje (en een nieuwe toonaard) gestoken. “De stemopnames met Geike voelden onmiddellijk vertrouwd”, aldus Alex. “We hadden elf intense jaren samengewerkt. We zijn allemaal ouder en wijzer. De nieuwe opname klinkt meer ingetogen, en misschien zelfs iets meer triphop dan het origineel uit 2000. De harmonie is nog melancholischer en beklemmender geworden, omdat ik de toonaard heb veranderd. Die is namelijk ongelofelijk bepalend voor de sfeer van een nummer.” Het zal echter herkenbaar blijven. “Soms moet je ook weten waar de grenzen liggen. We zijn op een punt gekomen in ons leven dat, in onze live shows, een iconisch nummer een iconisch nummer moet blijven. Het tijdloze is steeds belangrijker geworden.”

“We weten niet wat morgen brengt, en dat is het boeiende en het verslavende aan onze job”, wil Callier nog kwijt. “Mijn dokter zegt dat ik chronische stress heb. Ja, maar neem die weg, en ik val morgen dood. Niets moet, maar alles kan nog. Creatief blijven we altijd. Ik heb geen spijt van de zaken die gebeurd zijn.”