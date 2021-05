Hooverphonic reageert op Songfestival-resultaat: “Fantastisch gezongen, maar entertainmentfactor misschien niet groot genoeg”

Songfestival“We mikken op een vijfde plaats”, had Alex Callier voor aanvang van de finale van het Songfestival gezegd, maar het resultaat viel helaas tegen: een 19e plaats, op 26 deelnemers. Toch is Hooverphonic tevreden met de eigen prestatie: “Geike heeft fantastisch gezongen.”

Na de puntenverdeling van de vakjury stond België op een knappe 13e plaats met 71 punten. Daar kwamen echter maar 3 punten bij van de kijkers, waarmee Hooverphonic in totaal slechts 74 punten binnenhaalde. Het resultaat: een 19e plaats (van de 26 deelnemers). Dat is beter dan de bookmakers voorspelden: daar kreeg België een 21e plaats toebedeeld.

“Het was superplezant”, reageert Geike Arnaert. “Het was fantastisch.”

“Ik denk dat we goed gespeeld hebben en dat Geike fantastisch gezongen heeft, maar blijkbaar denkt Europa er anders over”, reageert Alex Callier. Uit de lage publieksscore leidt hij af dat het publiek van het Songfestival duidelijk anders is dan dat van Hooverphonic. “Misschien waren wij toch weer net iets te left. Ik heb altijd gezegd: je moet net op de middenlijn tussen left en right lopen, en misschien was onze entertainmentfactor niet groot genoeg. We gaan ons ook niet veranderen.”

“Ik vind het eigenlijk erger dat Zwitserland of Frankrijk niet gewonnen hebben. Onze negentiende plaats is whatever, dat is niet zo belangrijk”, zegt Callier. De bezieler van Hooverphonic betreurt ook dat Litouwen zo weinig punten kreeg en hij stelt zich vragen bij de goede score van Servië. “We waren duidelijk in the wrong place.”

De liefde van de Zwitserse act Gjon’s Tears voor Hooverphonic is trouwens wederzijds. Zanger Gjon Muharremaj verstoorde het Franstalige interview van Callier en Arnaert om hen zijn liefde te betuigen. “We moeten spreken over een samenwerking, want ik ben eerlijk gezegd erg geïnteresseerd”, aldus Muharremaj.

