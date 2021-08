Hooverphonic lanceert nieuwe muziekvideo voor ‘Thinking About You’

Muziek Stem James Blunt aangetast door corona: “En er is ook iets kleiner geworden”

26 juli James Blunt (47) keek al meer dan een jaar uit naar zijn concerten in de Royal Albert Hall in Londen afgelopen weekend. Hij was dan ook heel erg van slag toen hij er begin van de maand achter kwam dat hij besmet was met het coronavirus. Dat meldt The Sun.