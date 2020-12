Hooverphonic lanceert muziekvideo bij nieuwe versie van ‘Mad About You’ met Geike

Muziek Na het afscheid van Luka: Hooverpho­nic voor het eerst weer op het podium met Geike

4 december De speciale editie van Rode Neuzen Dag pakte meteen uit met een indrukwekkende performance. Hooverphonic brengt ‘Mad About You’ opnieuw op Qmusic met zangeres Geike Arnaert. “Ik amuseer me heel erg”, zegt Geike. “Nu 20 jaar ‘Mad About You’. We dachten: ‘Daar moeten we iets mee doen’. Geike is nog melancholischer”, reageert ook Alex Callier. Het iconische trio voelde zich duidelijk opperbest en genoot van hun optreden. Alsof Geike nooit is weggeweest.