Hooverphonic gooit plaat met ex-zangeres Luka weg en maakt nieuw album met Geike: “Het moet gewoon kloppen”

Vorig jaar kondigden Alex Callier en Raymond Geerts al aan dat Hooverphonic er voortaan iets anders zou uitzien. Luka Cruysberghs moest namelijk onverwachts plaatsmaken voor Geike Arnaert, die zich in het verleden al eens de zangeres van de groep mocht noemen. Maar de groep heeft nu nog een aantal nieuwigheden voor ons in petto. Onlangs stelden ze met ‘The Wrong Place’ hun nieuwe inzending voor het Songfestival voor. Van ‘Release Me’, dat erg veel kritiek kreeg, was geen sprake meer. En ook daar blijft het niet bij, want de plaat die ze destijds met Luka maakten, komt er niet. Samen met comeback kid Geike werkte de groep de afgelopen maanden aan een compleet nieuwe plaat. ‘Hidden Stories’ komt begin mei al uit, anderhalve week voor Hooverphonic op de planken staat in Rotterdam.

“Het is een heel andere plaat geworden”, vertelt Alex Callier in Het Nieuwsblad. Volgens hem past hun inzending voor het Songfestival ook niet op de plaat die ze vorig jaar met Luka geschreven hebben. Een paar nummers hebben ze nog kunnen recupereren, maar het grootste deel van de songs is volledig nieuw. “We zijn weer vanaf nul begonnen”, klinkt het nog. En dat was niet zonder stress, want de groep had maar drie maanden tijd om de plaat volledig af te werken.

Drie nummers minder

‘Hidden Stories’ bevat wel drie nummers minder dan de oorspronkelijke plaat. Vorig jaar stonden er nog dertien liedjes op de tracklist. Het album dat vanaf mei in de winkels ligt, telt er maar tien. ‘Release Me’, het nummer waar de groep vorig jaar mee naar Eurosong zou trekken, valt nergens te bespeuren. Volgens Alex Callier paste de song gewoon niet meer op de nieuwe plaat. “Een plaat moet gewoon kloppen”, aldus Callier. “En tien sterke nummers is genoeg. Ik heb liever dat mensen op hun honger blijven zitten.” ‘Hidden Stories’, het twaalfde album van Hooverphonic, mogen we op 7 mei verwachten.

Op het album van de groep staat wel nog het nummer ‘Full Moon Duel’, aanvankelijk ook een kanshebber voor het Songfestival. Het is bovendien een lied dat Alex Callier geschreven heeft voor zijn twee helden: Ennio Morricone en John Barry. “Het nummer had zeker opgevallen, maar met ‘The Wrong Place” hebben we de beste keuze gemaakt”, staat er verder nog in Het Nieuwsblad.

Of de groep ook effectief zal scoren met hun keuze is nog even afwachten. Op 18 mei staat ze in de eerste halve finale van het Songfestival. Als ‘The Wrong Place’ in de smaak valt, staat Hooverphonic op 22 mei met een beetje geluk in de finale.

