Hooverphonic geeft laatste interview voor finale Songfestival: “Ik denk dat het van het publiek zal afhangen”

“Het is natuurlijk al de tiende keer ongeveer dat we de show doen", zegt Alex Callier. “Het gevaar is dat je niet te routineus mag worden. Je moet je elke keer terug opladen en het beste van jezelf geven. Bij Geike maak ik me daar geen zorgen over." Geike geeft voorlopig geen interviews, want ze moet haar stem sparen. Straks treedt Hooverphonic nog eens op voor de vakjury. “De vakjury moet natuurlijk overleggen", legt Alex uit. “Vandaar dat we nu een dag op voorhand een show doen. Dat is een belangrijke show, natuurlijk, want zij hebben de helft van de punten. Maar ik denk persoonlijk dat het bij ons van het publiek zal afhangen."