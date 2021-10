Hooverphonic gaat dan toch niet op tour: “Te moeilijk door corona”

“Vanwege de voorwaarden om te reizen en de regelgeving rond quarantaine in verschillende Europese landen, die constant veranderen, is het bijna onmogelijk om de tour te organiseren die we voor ogen hadden”, klinkt het op Instagram. “Toen we de tour aankondigden waren we er redelijk zeker van dat we alles tot een goed einde zouden kunnen brengen, maar het dag na dag reizen naar verschillende landen zal dan toch te moeilijk zijn. We zijn bezig met het herplannen van de tour, dus hou je tickets vooral bij. Ze zullen nog altijd geldig zijn wanneer we er de volgende keer op uit trekken.”