Hoort u R. Kelly straks nog op de Vlaamse radio? “Wij doen niet mee aan de cancelcultuur”

Celebrities Dit is Susan Loggans, de advocate die tientallen slachtof­fers van R. Kelly monddood maakte: “Ze heeft die meisjes verraden”

24 september Susan Loggans (71) is één van de beste letselschade-advocaten van de Verenigde Staten. Vraag maar aan Arnold Schwarzenegger, Dennis Quaid én de omstreden R. Kelly. Loggans was jarenlang de reddingsboei van de Amerikaanse zanger. De flamboyante advocate slaagde er keer op keer in om slachtoffers van de zanger de mond te snoeren in ruil voor een royale som geld. “Het is gewoon de typische reactie van een jong meisje dat gedumpt is door haar oudere vriend”, was haar verklaring. Dat Loggans in ruil één derde van het afgesproken bedrag in eigen zak mocht steken, was ongetwijfeld een mooi extraatje.