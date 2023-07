Hoog bezoek van prins Laurent en de jongste vrouwelijke DJ op de main stage: herbeleef dag twee van Tomorrowland

Verschillende nationaliteiten op het terrein, maar vandaag was er slechts één man - en z’n dochter - die echt met de aandacht ging lopen, en dat was prins Laurent. Samen met z’n oudste nakomeling Louise (19) bezocht onze royal Tomorrowland. Daarbij genoten vader en dochter eerst van een rondleiding in de backstage, om dan vervolgens hun dansbeentjes te strekken.

Qua beats hadden ze alvast keuze te over: zowel op de main stage, als op The Library en aan The Rose Garden gaven heel wat dj’s het beste van zichzelf. Zo versierde jonkie Amber Broos voor zichzelf een plaatsje op de main stage-affiche, net als Dimitri Vegas & Like Mike. Aan The Rose Garden genoten heel wat feestvierders dan weer van artiest als Ghost, Push en de Bonzai All Stars. En ook aan de andere podiz werd er gedanst dat het een lieve lust was. Voor ieder wat wils, met andere woorden. Dat belooft voor dag drie - de laatste van het eerste weekend.