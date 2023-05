Hoeveel gaat zijn geannuleerde tournee Stromae kosten? “Vooral fans en concertorganisatoren zijn de dupe”

Songfestival INTERVIEW. Mama Mimi over Gustaph, haar ‘Stefke’: “Ik heb hem nooit gezegd dat hij moest temperen”

Een mooier moederdagcadeau kon Mimi Maes (70) niet wensen. Haar ‘Stefke’ mocht gisterenavond wéér optreden op het Eurovisiesongfestival, en behaalde een knappe 7de plaats. Juist op dat grote podium waar hij als kind van twee al van droomde. “Ik ging altijd mee in Stef zijn zottigheden. Toen hij als 7-jarige Madonna de playbackshow won, was dat in mijn blouse en rok. Hij mocht van mij alles.”