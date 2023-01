Hoe Raymond van het Groenewoud veel geld had kunnen verdienen aan Crazy Frog. Maar nu gaat de Belgische staat ermee aan de haal

Muziek Lovende woorden voor mash-up Miley Cyrus en Dolly Parton: “Het beste duet van het jaar”

Het nieuwjaarsoptreden van Miley Cyrus (30) en haar peettante countryzangeres Dolly Parton (76) rolt volop over de tongen op sociale media. Samen brachten ze een mash-up van hun monsterhits ‘Wrecking Ball’ en ‘I Will Always Love You’. “Wow, dit is prachtig", klinkt het. “Gemakkelijk het beste duet van het jaar.” Het is niet de eerste keer dat de twee samen hun zangtalent laten horen. Jaren geleden zongen ze al het iconische nummer ‘Jolene’.

