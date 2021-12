Hoe Justin Bieber tien jaar geleden voor het succes van ‘Call Me Maybe’ van Carly Rae Jepsen zorgde

Carly Rae Jepsen, toen 26, bracht in 2011 het nummer ‘Call Me Maybe’ uit, een aanstekelijk popliedje. Al kwam de grote doorbraak voor het nummer er pas in december toen niemand minder dan Justin Bieber zijn lof uitsprak over het nummer. Hij stuurde een tweet de wereld in waardoor het nummer en Jepsen in één klap in het succes werden gekatapulteerd.

“Het was in eerste instantie absoluut een zegen”, vertelde Jepsen in 2020 in een interview met Metrotime. “Maar na een tijdje werd ik bang dat ik de geschiedenis zou ingaan als 'dat meisje van ‘Call Me Maybe’’, en ik wilde zo graag dat mijn ander werk ook erkenning zou krijgen. Het is een lange tocht geweest sinds ‘Call Me Maybe’. Die hit was achteraf gezien ook de beste motivator, want hij daagde me uit om mezelf steeds opnieuw te bewijzen.” De zangeres is dan ook dankbaar voor de hit: “Ik moet het toegeven, ‘Call Me Maybe’ is uiteindelijk een geschenk gebleken, want nu kan ik, zonder compromissen te sluiten, de muziek maken waarvan ik altijd gedroomd heb.”