Hoe goed is het nieuwe album van Billie Eilish? Wie haar talent in twijfel trok, krijgt vandaag lik op stuk

Muziek Wim Leys viert zijn 20-jarig bestaan met eenmalige reünie van de jongens­groep Boysband

23 juli Op 17 oktober viert Wim Leys (45) zijn 20-jarig bestaan in Cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere. Voor deze feestelijke gelegenheid kreeg hij sowieso al het gezelschap van Luc Steeno (57) en Davy Gilles (45), maar er was ook sprake van een optreden van een surprise act. De verrassing van de avond werd ondertussen ook bekendgemaakt door de organisatie. Zo maakt Wim dit najaar een eenmalige comeback met Boysband, de jongensgroep waar hij in het verleden lid van was.