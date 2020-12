Hitlijsten bevestigen: The Weeknd had de grootste hit van het jaar, ook al kreeg hij geen enkele Grammy-nominatie

The Weeknd evenaarde daarmee het record aller tijden dat Tones and I begin dit jaar verbrak, nadat het sinds 2007 op naam stond van Fixkes, die met ‘Kvraagetaan’ 16 weken over de singleschart regeerden. The Weeknd brak ook het record van Bryan Adams (‘(Everything I Do) I Do It For You’ in 1991) als langs op 1 genoteerde Canadese artiest.

De Grammy’s liggen nu onder vuur omdat The Weeknd de organisatie corrupt noemt. “Jullie zijn mij en mijn fans transparantie verschuldigd”, klinkt het.

Nog meer succesvolle nummers uit 2020

Op 2 in de Ultratop vinden we Regi, die met ‘Kom wat dichterbij’ de meest succesvolle single uit zijn hele carrière scoorde, de grootste hit die ooit voortkwam uit ‘Liefde voor muziek’.

Op 3 staat Lewis Capaldi met ‘Before You Go’. In 2019 was hij de laureaat van het jaar met ‘Someone You Loved’ en ook deze keer eindigt hij op het podium hoewel hij opnieuw moest tevreden zijn met een nummer 2 in de wekelijkse charts.

In totaal waren er 7 nummer 1-hits, 2 meer dan in 2019. Naast eerder vermelde namen waren er ook Jawsh 685 & Jason Derulo (4 weken), Joel Corry feat. MNEK (3 weken), het veelbesproken duo Dua Lipa & Angèle (4 weken op 1) en ‘Jerusalema’ van Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode (10 weken). Master KG en Nomcebo werden de eerste Zuid-Afrikaanse artiesten ooit die als hoofdartiest op 1 in de Vlaamse top geraakten.

Beste albums

In de album top 100 zegeviert de 2020-editie van ‘Liefde voor muziek’ met een enorme voorsprong. Het was met 10 weken het langst op 1 genoteerde album ooit uit de reeks. #LikeMe voerde de jaarlijst van 2019 aan met hun eerste album, dat nu nog eens op 4 eindigt. Hun tweede album stond ook 7 weken bovenaan en eindigt op 2 in de jaarlijst.

We vinden 28 lokale titels terug in de top 100 albums. Opvallend is dat er van die 28 titels maar 4 niet-Nederlandstalig zijn: Angèle, ‘Fever’ van Balthazar, ‘Alive And Feeling Fine’ van Lost Frequencies en The Starlings, die op 6 eindigen en daarmee het hoogst genoteerde lokale niet-Nederlandstalige album maakten. Vlaamse successen waren er verder voor Niels Destadsbader, Regi, Mama’s Jasje, Bart Peeters en Will Tura, die 6 weken op 1 stond. K3 vergrootte met ‘Dans van de farao’ hun record als de artiest met de meeste nummer 1-albums sinds 1995: 14 stuks.

Billie Eilish stond in 2019 op 2 met ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ en eindigt ook in 2020 op 3, daarmee opnieuw het hoogst genoteerde internationale album. De andere belangrijke buitenlandse albums vallen allemaal buiten de top 10: Harry Styles, Pop Smoke, Lewis Capaldi, The Weeknd en Dua Lipa.

BTS werd met ‘Map Of The Soul: 7’ de allereerste artiest uit Zuid-Korea, en zelfs Azië in zijn geheel, op de eerste plaats in de albumchart. Bruce Springsteen scoorde met ‘Letter To You’ zijn zevende nummer 1-album, en komt zo gelijk met Marco Borsato als de buitenlandse zanger met de meeste nummer 1-albums. Enkel Helmut Lotti doet in de categorie ‘solomannen’ nog beter met 9 stuks. Eminem bevestigde met ‘Music To Be Murdered By’ zijn record als artiest uit de hiphopsfeer met de meeste nummer 1-albums: 6 stuks.