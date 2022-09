Hilarisch: stuntelige partner van Jimmy Samyn valt in voor Jean-Marie bij Get Ready!

Muziek The Weeknd hervat tournee na stemproble­men: “Van de dokter mag ik weer zingen”

Afgelopen zaterdag was een domper van formaat voor de fans van The Weeknd (32). De zanger moest abrupt zijn optreden in het SoFi Stadium in Los Angeles na een paar nummers stopzetten vanwege stemproblemen. De zanger heeft nu op Instagram bekendgemaakt dat hij zijn tournee weer kan én mag hervatten. “Bedankt voor alle liefde”, klinkt het.

7 september