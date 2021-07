“Hij laat niets van zich horen, maar hij kan wel feestvieren op Ibiza”: Street Academy van Lil' Kleine onder vuur

Muziek Lost Frequen­cies start vanavond buitenland­se tour en viert dat met filmische livestream in een bos

10:16 Geen dj zoals er dertien in een dozijn zijn. Nadat Lost Frequencies vorig jaar al uitpakte met verrassende en iconische livestreams/lockdownsets voor het Atomium en, ter ere van de nationale feestdag, op het dak van het Koninklijk Paleis in zijn thuisstad Brussel, doet Felix De Laet er op de artistieke meter nog een feeërieke schep bovenop. INSIDE OUT, een artvideo-liveset in een bos. Voor de uitwerking kon Felix rekenen op Erased Studio en zijn manager Nick Royaards, de minimalistische structuur is van de hand van Gyproc Belgium.