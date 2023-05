Het zit in de familie: Pommelien Thijs brengt duet uit met haar zus

Begin dit jaar onthulde Pommelien in haar speech bij de MIA’s - waar ze drie beeldjes mee naar huis nam - dat ze artieste is geworden dankzij haar zus. “Je hebt me leren zingen”, klonk het dankbaar. Het was Kaat die als kind de show stal in het Studio 100-koor en later bij Scala. In 2017 scoorde ze zelfs de hit ‘Unbeautiful’ in de Amerikaanse hitlijst Billboard. Haar nummer pronkte op een uitmuntende 21ste plek, maar toch bleek een zangcarrière niets voor haar. Kaat zette een stapje terug en liet de spotlight over aan haar zus. Ze begon zelf een zaak in kamerplanten ‘Dau’, waarmee ze de videoclips van Pommelien voorziet van groen. Maar voor haar zus en tevens beste vriendin haalt ze maar al te graag nog eens haar engelenstem boven.