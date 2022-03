Het Verenigd Koninkrijk stuurt bekende TikTokker naar Songfestival

MuziekSam Ryder (33) zal dit jaar het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Turijn in Italië. Ryder is met 12 miljoen volgers een van de meest gevolgde zangers van de UK op TikTok. Met zijn nummer ‘Space Man’ probeert hij de overwinning binnen te halen voor zijn land. Geen gemakkelijke opdracht, want de afgelopen twee jaren eindigde het Verenigd Koninkrijk altijd als laatste.

“Ik hou van Eurovisie. Ik vind het een voorrecht om dit te mogen doen”, vertelt hij in een interview met Radio 1 Newsbeat. “Ik wil me niet laten tegenhouden door het stigma of de angst om op een bepaalde plaats in een tabel te komen, ik wil iets te doen en deel uitmaken van iets waar ik zo van geniet,” zegt hij. Met zijn unieke stem haalt hij makkelijk de hogere noten en kan hij fors uithalen. Allemaal troeven die hij uitspeelt in zijn nummer ‘Space Man’, waarmee hij in mei naar het Eurovisiesongfestival trekt.

Beluister hieronder zijn nummer ‘Space Man’.

Slechter dan zijn voorgangers kan hij het alvast niet doen. In 2021 kreeg de inzending ‘Embers’ van James Newman de gevreesde “nul punten” en Michael Rice eindigde in 2019 onderaan met de ballad ‘Bigger Than Us’. De wedstrijd van 2020 werd afgelast door de coronapandemie. Maar Ryder ziet het zitten: “Zolang ik naar Eurovisie kan gaan en in mijn hart weet dat ik het zo goed mogelijk ga doen, dan heb ik verder niets in de hand.”

Wie is Sam Ryder?

Het is misschien een bewuste keuze van de UK om een bekende TikTokker naar de wedstrijd te sturen. Tijdens de eerste lockdown kreeg Sam een enorme aanhang op sociale media nadat hij fragmenten van liedjes had gepost op TikTok. Zijn covers werden opgemerkt door grote artiesten zoals Justin Bieber en Alicia Keys. Zelfs Ellen DeGeneres kreeg zijn videos te zien en toonde ze tijdens haar talkshow. Hij werd de meest bekeken Britse artiest op TikTok in 2020 en lanceerde in 2021 zijn solocarrière toen hij tekende bij platenlabel Parlophone. Hij bracht zijn eerste album ‘The Sun’s Gonna Rise’ uit en focust zich sindsdien meer op zijn muziek.

Met zijn TikTok-faam heeft Ryder ook heel wat internationale fans kunnen verzamelen en die zouden, vanuit hun land, dan wel eens op hem kunnen stemmen. Ryder zelf is vooral blij dat hij mag meedoen: “Ik ben al van jongs af aan fan van Eurovisie en ik voel me dan ook zeer vereerd dat ik de kans heb gekregen om te zingen op een evenement met Europa’s meest getalenteerde performers en songwriters.” Het is nog enkele maanden afwachten of de tactiek van de Britten hen ook effectief de overwinning kan bezorgen.

