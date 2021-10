Het Schlagerfestival viert 15-jarig bestaan: de polonaise is back na anderhalf jaar

Willy Sommers, Laura Lynn, De Romeo’s, Christoff en zelfs Raymond van het Groenewoud. Allemaal deden ze in de Trixxo Arena in Hasselt mee ter ere van het 15-jarig bestaan van hét festival dat de Vlaamse schlager op de kaart zette destijds, en dat vooral het genre hip maakte. “Na die eerste editie had ik nooit durven denken dat het zo’n succesverhaal zou worden”, zegt Laura Lynn die met haar debuutsingle ‘Je hebt me 1000 maal belogen’ mee aan de wieg lag. Aan haar om de feesteditie gisteravond te openen. “Schlager was iets dat vijftien jaar geleden vooral populair was in Nederland. ‘Zou dat bij ons wel aanslaan, die polonaise?’, dachten we. Maar kijk vandaag: 12.000 man danst ‘m op één avond”, aldus Willy Sommers. Verspreid over de komende vier avonden (23, 24, 29 en 30 oktober) ontvangt Het Schlagerfestival in totaal 60.000 feestvierders.