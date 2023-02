“Het overlijden van Arno deed me beseffen dat ik alles uit het leven moet halen”: Salvatore Adamo (79) trapt nieuwe concertreeks af

Muziek Sam Smith over onzekerhe­den: “Elke keer als ik naar het zwembad ging, voelde ik me beschaamd”

Sam Smith (30) bracht ooit de snik in de heartbreak ballad, maar op hun nieuwe plaat ‘Gloria’ staat de queer kwajongen centraal. Die vierde langspeler laat zich lezen als een coming-of-age-album, met songteksten over passie, zelfexpressie en imperfectie. Toch heeft Sam het de voorbije jaren niet altijd makkelijk gehad. Zo kreeg die heel wat kritiek op hun nieuwe videoclip, ‘I'm not here to make friends’, waarin die in heel wat weelderige kostuums te zien is. Onterecht, want een viering van wie Sam echt is, klinkt het in een interview met De Morgen. “Ik keek op naar de rolmodellen in de ‘lichaamswereld’, en voelde me in de min staan.”