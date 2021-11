Het langverwachte nieuwe album van ABBA - ‘Voyage’ - is er: “Zelfde opwinding als bij The Beatles en The Stones”

Muziek Laatste kans: Coldplay kondigt vierde concert aan in Koning Boudewijn­sta­di­on

Heb jij drie keer op rij naast een ticket voor Coldplay in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gegrepen? Dan heb je geluk, want de Britse band organiseert nog een vierde en laatste concert in ons land.

26 oktober