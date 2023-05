Het laatste gesprek met Gustaph voor de grote finale van het Songfestival: “Na de halve finale heb ik me laten gaan met McDonald’s”

Songfestival“Eurovisie is zo’n rush, maar één ding weet ik wel: ik wil het supergoed doen.” Stef ‘Gustaph’ Caers (42) is klaar om miljoenen Songfestivalfans te overtuigen met ‘Because of You’. Onze nationale hoop mag vanavond als zestiende aan de bak, tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival. Heeft hij last van zenuwen? Hoe populair is hij daar in het artiestendorp? En hoeveel kans maakt hij? Wij vroegen presentator Peter Van de Veire én de flamboyante zanger himself om tekst en uitleg.