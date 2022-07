“Het is moeilijk om te laten zien hoe dankbaar we zijn”: Goldband zet verovering van België verder op Tomorrowland

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ze kwamen, ze zagen en ze speelden Tomorrowland plát met hun luchtige songs vol snoeiharde beats. De drie Hagenezen van Goldband, met een opvallende voorkeur voor nektapijtjes, mochten vandaag The Library aan hun wil onderwerpen, iets waar het verzamelde publiek gewillig in meeging. Daarmee hebben ze al twee Belgische mijlpalen van hun lijstje mogen schrappen, na eerder Rock Werchter. En er staat er nog een op het rijtje, want Goldband doet deze zomer ook nog Pukkelpop aan. Daarmee schrijven ze festivalgeschiedenis: nooit eerder deed een Nederlandse band hen dat voor, in hetzelfde jaar. En daar zijn ze érg blij mee. “Het was een beetje overdonderend vandaag, overweldigend”, geven ze na hun show toe. “We vinden het oprecht heel bijzonder en zijn ook heel dankbaar”, voegt Milo eraan toen. “We weten de helft van de tijd niet hoe we ons moeten gedragen, daarom zijn we nu ook zo lief voor iedereen hier.” “Ik vond het ook heel grappig dat je op de bus hierheen zei: hoe moet ik nou laten zien dat ik dankbaar ben’”, vult Boaz aan. “Dat is eigenlijk heel moeilijk om te laten zien.”

De drie Duracell-konijnen interviewen durft bij momenten een uitdaging te zijn. Hun gedachten schieten alle kanten op, chaos is troef, grapjes vliegen in het rond. “We zijn nu misschien een beetje irritant? Vind je ons irritant?”, willen ze weten. “We zijn misschien een beetje onbereikbaar. Effe rustig, jongens.” Al vergeven we het hun graag: de drie zijn nét klaar met hun fel gesmaakte show op The Library en staan te trappelen om het feestgewoel in te duiken. Op Boaz na dan, want die sprong tijdens hun optreden op Rock Werchter het podium af en kwam daarbij ongelukkig ten val. Het resultaat: een hielbeenbreuk, en tien weken in het gips. Op Tomorrowland moest hij het concert dan ook noodgedwongen zittend afwerken. “Hoe moeilijk dat is? Een vijf. Op 27”, klinkt het. Feesten zal er dus ook niet inzitten vandaag. “We gaan Boaz hier achterlaten in de backstage”, lacht Milo. “Zo van: jammer dat je je zomer verkloot hebt met je sprong, maar Karel en ik gaan sjansen. ‘De max hebben’, zoals ze dat bij jullie zeggen. En daarna gaan we op café.” Maar eerst nog naar het Youphoria-podium. “Ik houd van hardstyle”, zegt Karel. “Maar niet van Da Tweekaz, die er moeten spelen. Dat is heel commercieel en daar houden we niet van. We houden van echt pure muziek, we zijn puristen.”

Volledig scherm Goldband na hun show op Tomorrowland: Boaz, MIlo en Karel © Photonews

Even los van de muziek: Milo nam recent deel aan de Nederlandse versie van ‘De Slimste Mens’. “Ik ben er ondertussen uitgevlogen”, geeft hij toe. “Ik wist alle slimme vragen, de domme vragen wist ik niet. Sesamstraat, Bolle Gijs, weerwolf ... Alle dingen die je niet echt moet weten om te overleven, weet ik dan ook niet.” Of hij zin heeft om ook in ons land een gooi te doen naar de titel van Slimste Mens? “Ik wil dat heel graag”, klinkt het enthousiast. “De Vlaamse versie is veel leuker, hoorde ik. Met meer humor. En Philippe Geubels!” Tijdens z'n deelname liet Milo trouwens vallen dat Goldband er wel voor open staat om deel te nemen aan het Songfestival. Als we hen vandaag vragen hoe serieus die plannen zijn, zegt elk van hen iets anders. “Het is onze grote droom” (Milo). “Ik doe het niet omdat mijn broer het niet leuk vindt” (Karel). “We hebben nu Jan Smit aan de lijn!” (Boaz). “Nee, we nodigen jullie bij deze uit om op 20 oktober naar Curaçao te komen. Daar doen we een bed-in, zoals John Lennon en Yoko Ono. En daar mogen jullie alle vragen stellen die jullie maar willen over het Songfestival.” Staat genoteerd.

Volledig scherm Goldband tijdens hun optreden op Tomorrowland © Photonews

Volledig scherm Goldband tijdens hun optreden op Tomorrowland, dat Boaz noodgedwongen zittend moest spelen © Photonews

Volledig scherm Goldband tijdens hun optreden op Tomorrowland © Photonews

Volledig scherm Goldband tijdens hun optreden op Tomorrowland © Photonews

Volledig scherm Goldband tijdens hun optreden op Tomorrowland © Photonews

Volledig scherm Goldband tijdens hun optreden op Tomorrowland © Photonews

Volledig scherm Goldband tijdens hun optreden op Tomorrowland © Photonews

Volledig scherm Goldband na hun show op Tomorrowland: Boaz, MIlo en Karel © Photonews

Volledig scherm Goldband na hun show op Tomorrowland: Boaz, MIlo en Karel © Photonews

