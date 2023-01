Het businessmodel achter de wraaksong: hoe Shakira alle records breekt met haar sneer naar ex Gerard Piqué

Gustaph mag voor ons land naar het Songfesti­val: “Mijn flamboyan­te kantje? Dat heb ik leren omarmen”

He did it. Na een opmerkelijke ‘Eurosong’-finale - waarin slechts één puntje het verschil maakte - kroonden Stef ‘Gustaph’ Caers en zijn ‘Because of You’ zich tot de Belgische Songfestivalinzending. Een overwinning die nog steeds moet doordringen bij de Vlaamse Boy George. “Ik ben al twee keer naar het Songfestival geweest, en toen haalde ik het podium niet. Zalig dat het deze keer wél gaat lukken”, vertelt Gustaph in dit eerste interview na z’n overwinning. Hoe zit dat nu met zijn agenda, en is hij van plan om nog iets aan z’n act te veranderen?

