Het beste kwam helemaal op het laatst. Red Hot Chili Peppers overstijgen alles en iedereen op Werchter

De Peppers stopten ‘m vroeger wel eens in een sok, maar lieten gisteren maar al te graag zien wie de grootste had. Kiedis en co dansten het park binnen met de beste show van het weekend en werden op 88.000 handen naar buiten gedragen.

Lag het aan The Killers? En hun show die even de afsluiter van Werchter leek te worden. Feit is: de Peppers stonden op scherp zondag en hun ego’s evenzeer. Strak ook. En vrijgevig. ‘Around The World’, ‘Dani California’ en ‘Charlie’ weerklonken al snel.

Werchter werd muzikaal niet heel vaak beloond door de headliners, maar de mannen uit Hollywood hadden zondag met rood aangestipt. Uitgerust na een uitgesteld concert in Glasgow. En bijzonder goed geluimd. ‘Thank you, thank you,’ richtte Flea zich tot het publiek.

“En gij ook bedankt, Anthony.”

“Merci Flea.”

Ze hadden er zin in.

Werchter werd een Werchter van momentjes en dat was ook de Peppers niet ontgaan. Verbaasde blikken alom dus toen plots ‘Your Song’ van Elton John weerklonk.

Een folieke om dan met ‘Snow (Hey oh ) en nieuwe vibe door het park te jagen.

Kiedis en co lieten het al vaker afweten in Werchter. Maar nadat enkele headliners een snipperdag namen, was de honger groot.

De massa was op de afspraak.

De Peppers ook.

Kiedis en co kwamen met funkrock naar Werchter. Met nu eens de nadruk op rock, dan weer op funky. ‘Aquatic mouth dance’ liet het park tot in de kieren dansen en stond in schril contrast met ‘Wet Sand’. Met een handenstand van Flea volgde zelfs een vleugje acrobatie.

‘Californication’ en ‘Give It Away’ trokken een gouden randje rond de setlist. Eentje die andere festivals met enige jaloezie zullen bekijken. Want wat zij niet kregen, kregen wij wel.

Under the bridge. En eindelijk de magie waar iedereen zo naar had gesnakt. Werchter was vier dagen vakantie. Mét vakantieliefjes. Overal werd geknuffeld en gekust.

Kiedis stond te grijnzen.

88.000 zieltjes netjes naar bed gebracht. `

Met romantiek, een linkse hoek en een beetje seks.

Een mic-drop had niet misstaan.

Peppers out.

Werchter out.

