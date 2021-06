He’s back: Ed Sheeran lanceert nieuwe single ‘Bad Habits’, inclusief bijhorende videoclip

Muziek Ook voor Marie Verhulst is het wennen als nieuwe baasje van Samson: "Ik noem onszelf vaak nog Samson & Gert”

24 juni Marie Verhulst (25) was donderdag te gast op Marathonradio. Daar vertelde de dochter van Gert Verhulst (53) dat het na 30 jaar toch even wennen is om in sommige liedjes een andere naam te moeten zingen. “Ik noem onszelf vaak nog ‘Samson en Gert’ in plaats van ‘Samson en Marie’.”, verklapt het ‘Studio 100'-gezicht.