Herseninfarct hoofdoorzaak dood Christine McVie

Muziek Coely is terug na pauze van zes jaar: “Ik kan beter om met de uitdagin­gen van het leven”

“I’m back, back like I never left”, zingt ze in ‘Run It Up’. Na een pauze van zes jaar is Coely terug, en hoe. In een uitverkochte Roma in haar hometown Borgerhout kreeg ze vrijdag het publiek volledig naar haar hand. Met dit optreden trekt de zangeres definitief een streep onder een bijzonder moeilijke periode. Zo kampte Coely met een depressie. “Het werd me allemaal te veel. Op een bepaald moment dacht ik: ‘Voor mij hoeft het niet meer, ik maak er een einde aan’”, zei ze in een interview in ‘Humo’. Maar ondertussen voelt de Antwerpse hiphopster zich goed in haar vel: “Ik heb een periode met veel ups and downs achter de rug, maar daardoor heb ik ook mezelf leren kennen. Door te babbelen met psychologen. Door beter voor mezelf te zorgen. En door mama te worden, waardoor je prioriteiten sowieso verschuiven. Het leven zal altijd uitdagingen met zich meebrengen, maar ik kan er nu beter mee om.”