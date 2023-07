Herman Schueremans reageert op kritiek rond afsluiten van The Barn: “Te grote namen? Dat is deel van de formule”

Festivals“Meer dan een halfuur vóór de set van Charlotte De Witte gingen de deuren al dicht” en “Slecht geregeld. Rock Werchter , schaam jullie.” Het zijn slechts enkele van de vele misnoegde reacties op de problemen omtrent The Barn. De tent in kwestie werd de voorbije dagen vaak vroegtijdig afgesloten waardoor veel festivalgangers niet langer binnen konden. Dit was onder meer het geval bij het optreden van Iggy Pop en de Editors. De organisatie van het festival heeft inmiddels wel al enkele extra maatregelen genomen. Al blijkt dat niet voor iedereen voldoende te zijn.

Herman Schueremans, organisator van het festival, heeft intussen gereageerd op de kritiek. “We anticiperen door buiten schermen te plaatsen voor wie te laat was, zodat men het toch kan volgen.” Dat dat niet hetzelfde is als het optreden live zien, vindt hij relatief. “Op North Sea Jazz doet men dat al jaren, en ik weet dat er toen al kritiek op was.” Of er dan niet te grote namen in zo’n kleine tent staan? “Wij zijn Rock Werchter, en we proberen het beste te brengen van wat er in de aanbieding is. Dat zit in ons DNA. Laten we ook even nadenken: sommige groepen worden acht of negen maanden op voorhand geboekt, en dan ontploffen die. Dan zijn ze plots veel bekender dan voordien. Wat kunnen we daaraan doen?”

KIJK. Zaterdag werd The Barn opnieuw afgesloten tijdens het optreden van Blackwave

De problemen met The Barn zijn op donderdag, de eerste festivaldag van Rock Werchter, al begonnen. Zo hebben veel festivalgangers het optreden van Charlotte De Witte moeten missen omdat de tent vroegtijdig afgesloten bleek te zijn. Een trend die zich ook op de tweede en derde festivaldag doorgezet heeft. Voor het optreden van Editors, die op vrijdag als laatste in de tent stonden, deed hetzelfde probleem zich voor. En ook wie zaterdag Fred Again aan het werk wilde zien, moest ruim op voorhand in de rij komen staan.

Veel frustraties

Dat veel festivalgangers zich ergerden aan de situatie was duidelijk merkbaar op sociale media. “Bedankt Rock Werchter om het optreden van Charlotte De Witte zo goed te organiseren. Veel teleurgestelde mensen”, “Meer dan een halfuur voor het optreden van Charlotte gingen de deuren van The Barn al dicht. Gaan de deuren nog wel open voor Iggy Pop? Slecht geregeld” en “Wanneer sluiten de deuren van The Barn voor Editors? 3 uur op voorhand? Slechte organisatie. Schaam je, Rock Werchter”, waren slechts enkele van de vele kwade reacties.

Reactie Rock Werchter

De vele kritiek is ook Rock Werchter zelf niet ontgaan. Op vrijdag reageerde de organisatie in een bericht op hun sociale media. “Een geweldige line-up in een geweldige tent: dat is The Barn. Veel mensen willen deze shows bijwonen en wij doen dan ook ons best om voor de ideale omstandigheden te zorgen”, klinkt het onder meer. Al blijkt dat jammer genoeg niet altijd mogelijk te zijn. “The Barn heeft een capaciteit van 20.000 personen. Omwille van veiligheidsredenen kunnen we niet meer mensen toelaten. Zelfs als de wachtrij voor sommige optredens, zoals bijvoorbeeld Charlotte De Witte, Iggy Pop, Warhaus, Editors en Ben Howard, heel groot blijkt te zijn.”

De organisatie gaf verder ook nog aan dat ze hoeveelheid personen in The Barn continu in de gaten houden. “Voor een gesloten deur staan, is nooit fijn. We begrijpen dat dit de nodige teleurstelling met zich meebrengt, maar jammer genoeg kunnen we niet anders. Als de maximale capaciteit bereikt is, moeten de deuren dicht.”

Als alternatief verwijst de organisatie nog naar het grote scherm dat tussen The Barn en KluB staat. “Indien je een optreden echt niet wil missen, kunnen we jullie alleen maar aanraden om op tijd te komen.” Ook de komende dagen verwachten de organisatoren nog veel volk voor de optredens in The Barn. Om de teleurstelling te beperken, hebben ze dan ook enkele extra maatregelen genomen. Aan de rechterkant van de tent staat er nu een tweede scherm. Daarnaast werd er aan de buitenkant een soort van constructie geïnstalleerd die de druk moet verlichten.

Geen vrijheid

Aanpassingen die vele festivalgangers gestolen konden worden. Bij de show van Fred Again’ op zaterdag waren velen misnoegd. “Dit is mijn laatste Rock Werchter,” klonk het onder meer. En verder “Een festival is geen zaal. Op een festival moet iedereen in de mogelijkheid hebben elke band te zien of te horen. Die vrijheid is hier niet.”

En ook het extra scherm dat door de organisatie buiten de tent werd geplaatst, was voor velen niet voldoende. “Waarom worden de zijkanten van The Barn niet gewoon opengezet,” aldus een dame. “Nu wordt ons gevraagd ruim op voorhand naar de tent af te zakken. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn om op een festival telkens twee uur op voorhand al een stoeltje te gaan bezetten?”

