Herlees hier ons laatste interview met Arno Hintjens: “Na mijn operatie kijk ik anders. Ik zie nu meer details”

We zitten op een terrasje aan de Oude Graanmarkt in Brussel. Arno Hintjens is springlevend. Dat had anders gekund. In november kreeg hij te horen dat hij pancreaskanker had. In februari werd hij geopereerd in het UZ Brussel. De loutering heeft de oude rocker niet veranderd. Zijn humor en poëzie zijn op de operatietafel niet weggesneden. Hij is misschien iets stiller geworden en het kortgeschoren hoofd doet wat vreemd aan. "Ik ben er met de rasoir over gegaan. Je kunt niet alles aan de chemo overlaten."