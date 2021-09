Herlees hier het laatste en uitzonderlijke interview met Stefaan Fernande: "Mijn missie: fans doen denken dat artiest het liedje schreef"

Muziek Antwerps Sportpa­leis heropent op zaterdag 18 september

26 augustus Na de Lotto Arena opent ook het Sportpaleis binnenkort opnieuw de deuren. Op zaterdag 18 september vindt het eerste evenement plaats in de Antwerpse concerttempel: ‘Reverze 2021, Wake of the Warrior’. “Dit biedt ons het perspectief waar we al maanden om vragen”, vertelt Jan Van Esbroeck, CEO van de Sportpaleis Group.