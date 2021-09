Herkansing voor Vlaamse fans: Måneskin komt naar Vorst Nationaal

Op 10 februari kunnen de liefhebbers van de Italianen nu uit volle borst ‘I wanna be your slave’ meebrullen in Vorst Nationaal. In totaal trekt de groep komend voorjaar naar veertien steden, waaronder ook Londen, Berlijn en Amsterdam. De ticketverkoop start donderdag om 12 uur via www.gracialive.be. Er snel bij zijn is de boodschap, want de kaartjes voor hun optreden op de Lokerse Feesten waren op enkele minuten tijd uitverkocht.