Herinner je je dit nog? Kim Kardashian speelde ooit mee in videoclip van Fall Out Boy

MuziekKim Kardashian (41) is niet meer weg te denken uit de publieke belangstelling sinds ze wereldwijde bekendheid verwierf met de reality tv-show ‘Keeping Up With The Kardashians’. Maar haar fans zijn nu verbaasd door een optreden van de celeb voor ze echt bekend werd. In 2007 speelde de toen 26-jarige Kardashian namelijk mee in de videoclip ‘Thnks fr th Mmrs’ van Fall Out Boy, tot grote verbazing van haar fans.

Fans van de realityster waren stomverbaasd toen ze ontdekten dat Kim, enkele maanden voordat ‘Keeping Up With The Kardashians’ uit zou komen, meespeelde in een videoclip van Fall Out Boy. In de videoclip speelt Kardashian een aspirant-actrice die backstage gaat en de bassist, Pete Wentz, kust. Daar is de regisseur, een chimpansee, wat jaloers op en die probeert Kim dan ook weg te halen van Wentz.

Over haar optreden vertelde Kim toen aan de Danbury NewsTimes: “Ik ben een fan van Fall Out Boy, dus ik stemde toe om het te doen. Het was zo leuk om met hen te werken. Ik denk dat muziekvideo’s allemaal een beetje hetzelfde laten zien. Ze willen een knappe vrouw en coole auto’s. Deze was totaal anders.”

En nu, veertien jaar nadat de clip is uitgekomen, kunnen sommige fans niet geloven dat ze haar optreden nooit eerder hebben opgemerkt. Hoewel ze geen complete onbekende was op het moment van de release in maart 2007, was ze nog niet de wereldwijde superster die ze nu is.

Een fan uitte dan ook zijn verbazing: “Ligt het aan mij of lijkt die vrouw in de video op Kim Kardashian? Ik heb deze video ontelbare keren gezien, het kan toch niet dat ik dat nooit heb geweten?” En andere fan heeft hetzelfde gevoel: “Ik weet nog toen dit nummer uitkwam en ik heb deze video honderden, zo niet duizenden keren bekeken en realiseer me nu pas dat het Kim Kardashian is. Hoe meer je weet...”

Neem mee een duikje in het verleden en bekijk hieronder de videoclip van Fall Out Boy, inclusief Kim Kardashian:

