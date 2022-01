Herbeleef hier de hoogtepunten van ‘24 UUR LIVE’

Muziek ‘Tien Om Te Zien’ keert terug: heel de zomer lang op de zeedijk van Middelker­ke

Het was een memorabele avond vorige zomer op de dijk van Middelkerke. De terugkeer van ‘Tien Om Te Zien’ viel als een warm dekentje over Vlaanderen en werd massaal bekeken bij VTM. En voor de vele fans is er nu opnieuw goed nieuws, want de moeder der muziekprogramma’s keert ook in de zomer van 2022 terug. ‘Tien Om Te Zien’ zal deze keer niet één, maar acht weken lang de tenten opslaan op de zeedijk in Middelkerke, met Willy Sommers en Anne De Baetzelier als hosts.

21 januari