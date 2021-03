Herbeleef ‘24 UUR LIVE’: dit waren alle hoogtepunten van een etmaal non-stop muziek

MuziekGeloof het of niet, maar ‘24 UUR LIVE’ is inmiddels écht ten einde. In totaal bereikte het uitzinnige concert meer dan 650.000 huiskamers. Niet minder dan 119 artiesten kwamen samen meer dan 400 nummers brengen op de planken van het Sportpaleis. Herbeleef hier alle hoogtepunten van de avond, nacht, ochtend én middag!

De Romeo’s bouwen een stevig feestje in het Sportpaleis met hun ‘Foute Partymedley’.

Tourist Le MC speelt een thuismatch in ‘zijn’ Antwerpen.

Wim Opbrouck eert Luc De Vos met ‘Lieve kleine piranha’.

Free Souffriau steekt haar man Miguel Wiels een hart onder de riem met enkele ‘Westmallekes’.

Lisa Del Bo, Lindsay en Sasha zingen samen ‘Jolene’.

Kris Wauters gaf zonder broer Koen het beste van zichzelf.

Liliane Saint-Pierre bracht met ‘Sacha’ een eerbetoon aan de vermoorde David uit Beveren.

Sandra Kim zingt nog één keer ‘J’aime La Vie’.

Laura Lynn, dé schlagerkoningin vuurde haar grootste hits af.

Gers Pardoel zong voor iedereen thuis het nummer ‘Zo bijzonder’.

Wim Soutaer bracht zijn grote hit ‘Allemaal’ en de covers ‘Honesty’ van Billy Joel en ‘Je hoeft niet naar huis vannacht’ van Marco Borsato.

Boezemvrienden Gert Verhulst en James Cooke brachten samen ‘Altijd’, het nummer dat ze tijdens ‘Gert Late Night’ schreven samen met Jan Smit.

Axl Peleman bracht zijn eigen Antwerpse versie van ‘Ik hou van jou’ van Noordkaap.

Gio Kemper deed Bruno Mars alle eer aan met het nummer ‘24K Magic’.

Margriet Hermans heeft haar zangtalent doorgegeven aan dochter Celien. Samen brachten ze ‘Samen Leven’ van Jimmy Frey.

En ook dit is ‘24 UUR LIVE’: plaag Viktor Verhulst. James Cooke, Gert Verhulst en Niels Destadsbader hielden zich in ieder geval niet in.

Naast het podium vormen Tom Dice en Kato al een tijdje een koppel, maar als The Starlings zingen ze samen de pannen van het dak.

Broer en zus Pieter en Tine Embrechts zijn op het podium een ‘match made in heaven’.

Bart Peeters en Natalia brachten een kippenvel-moment met ‘De Roos’ van Ann Christy. Maar zelden horen we Natalia in het Nederlands zingen, maar het ging haar bijzonder goed af.

Laura Tesoro riep iedereen op om lekker dicht bij elkaar te kruipen en elkaar eens goed vast te pakken. Met haar liefdevolle nummer ‘Hold On’ stak ze iedereen thuis een hart onder de riem.

Christoff bracht troostende woorden tot bij de mensen. “Ik weet dat jullie het de afgelopen maanden ontzettend hard te verduren hebben gehad, maar misschien kan dit lied jullie een klein beetje troost geven.” En of het dat deed!

Het leek of de Spaanse zon spontaan naar de Vlaamse huiskamers komt. Belle Perez zette het podium in vuur en vlam met haar performance. De mensen thuis konden duidelijk niet meer stilzitten.

Regi en Camille droeger hun nummer ‘Vechter’ op aan alle geluidstechnici, artiesten, crew, roadies. “Jullie zijn allemaal vechters.”

Even helemaal losgaan met Guy Swinnen op ‘Keep On Rockin’ In A Free World’.

Sam Gooris kreeg 6 eigen achtergronddansers tijdens ‘Laat Het Gras Maar Groeien’. Natalia en Alain Bokken (Bokken & Bokken) brachten met hun ludieke danspasjes de sfeer er nog meer in tijdens het optreden.

Patje en Loredana schudden iedereen om 1 uur ‘s nachts nog eens goed wakker met ‘She’s After My Piano’. Met dat nummer wilden ze in 2014 ook naar het Eurovisiesongfestival, dus deed Loredana speciaal voor het optreden haar iconische pluimenkostuum nog eens aan.

Niels Destadsbader verkleedde zich in een roze flamingo om Sergio aan te kondigen - want dat rijmt. En Sergio zelf, die haalde naar goede gewoonte acrobatische toeren uit.

Kurt Burgelman, zanger-gitarist bij Biezebaaze en Partie Party, zong ‘Mia’ van Gorki als eerbetoon aan de overleden Gorki-frontman Luc De Vos. Burgelman richtte zijn ogen naar de hemel en wees ook nog een keer in de lucht.

Tom Helsen bracht deze ochtend tijdens ‘24 UUR LIVE’ het nummer ‘Zijlijn’, de Nederlandse versie van zijn hit ‘Sun in Her Eyes’ uit 2007.

Sylvie De Bie staat dit jaar 20 jaar op het podium met Sylver. In 2014 deed ze onder de naam ‘Sil’ mee aan ‘Eurosong’ met de hit ‘What’s The Time In Tokyo?’, het nummer dat de zangeres ook deze ochtend zong op het podium van het Sportpaleis. Het zorgde voor een ontroerend mooi moment.

Naast acteur is Marijn Devalck (aka Balthazar Boma) ook zanger en dat was vanochtend duidelijk te zien. Hij bracht de sfeer in het Sportpaleis met ‘Buona sera, signorina’.

