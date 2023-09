Helmut Lotti verovert Ultratop: metalalbum pronkt op nummer 1

De harten van de metalfans, had Helmut al veroverd na zijn indrukwekkende passage op het metalfestival Graspop Metal Meeting. Maar nu verovert de Vlaamse zanger met zijn album ‘Hellmut Lotti Goes Metal – Live At Graspop Metal Meeting 2023' ook de Ultratop en weet hierbij CAMILLE (‘Magie’) en Pommelien Thijs (‘Per Ongeluk’) de loef af te steken. De laatste keer dat de ‘Tiritomba’-zanger nog aan de haal ging met de eerste plek, was in 2018 met ‘Soul Classics in Symphony’.